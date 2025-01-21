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Царьград

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Российский рынок авто: вторичный рынок побил рекорд с 6,04 млн продаж в 2024

Российский рынок авто: вторичный рынок побил рекорд с 6,04 млн продаж в 2024

Российский рынок подержанных автомобилей в 2024 году достиг рекордных продаж в 6,04 млн единиц. Популярностью пользовались марки Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

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