Опись имущества в квартире родственников: как защитить чужие вещи

Пристав описывает имущество по месту проживания должника. Заявить принадлежность имущества третьим лицам и при необходимости обратиться с иском.
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