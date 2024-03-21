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Рогов сообщил, что жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти

Рогов сообщил, что жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти

Жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти. С таким заявлением выступил глава общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, чьи слова передает РИА Новости.

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