Рогов сообщил, что жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти

Жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти. С таким заявлением выступил глава общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, чьи слова передает РИА Новости.