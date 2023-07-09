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В Обнинске местная жительница прописала в своей квартире 532 мигранта из Средней Азии

В Обнинске местная жительница прописала в своей квартире 532 мигранта из Средней Азии

Иван Сирота В городе Обнинске Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сколько угодно РОДСТВЕННИКОВ, а не прописывать иностранцев в таком количестве.
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1 час.
Ольга Кожемякина
Интересно, под суд попала только эта идиотка и какое наказание она понесла? А какое наказание понесли чиновники паспортного стола, которые прописывали мигрантов на этой жил.площади?
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1 час.
александр муравьев
А кто ставил на учёт не виновны. Если бы не их помощь подобного не было бы. Потому сидеть должен чиновник.
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1 мин.

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