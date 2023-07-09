В Обнинске местная жительница прописала в своей квартире 532 мигранта из Средней Азии

лл лина любимцева Сколько угодно РОДСТВЕННИКОВ, а не прописывать иностранцев в таком количестве.

Ольга Кожемякина Интересно, под суд попала только эта идиотка и какое наказание она понесла? А какое наказание понесли чиновники паспортного стола, которые прописывали мигрантов на этой жил.площади?