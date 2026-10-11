Эксперт Дагделен: Германии придется тяжело расплачиваться за поддержку Украины

Европе и отдельно Германии придется тяжело расплачиваться за поддержку Украины. Об этом заявила эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.
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