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Газета.ру

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Эксперт Дагделен: Германии придется тяжело расплачиваться за поддержку Украины

Эксперт Дагделен: Германии придется тяжело расплачиваться за поддержку Украины

Европе и отдельно Германии придется тяжело расплачиваться за поддержку Украины. Об этом заявила эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.

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