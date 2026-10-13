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Царьград

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Одна команда приведёт к гибели миллиарда человек – и это не "красная кнопка": "Бахнет" раньше ядерки?

Одна команда приведёт к гибели миллиарда человек – и это не "красная кнопка": "Бахнет" раньше ядерки?

Опасения по поводу использования ИИ в мире стремительно набирают обороты. Люди, работающие в сфере технологий, увольняются, публично заявляя о том, что не хотят больше иметь дело с ИИ-агентами, потому что "это очень страшно".

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