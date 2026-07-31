НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

89 подписчиков

Трамп не принял решение о передаче лицензий на производство Patriot Украине

Трамп не принял решение о передаче лицензий на производство Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о лицензии на производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на Украине еще не согласовано и находится на стадии обсуждения, так как в нем есть много противоречий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии