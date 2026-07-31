Трамп не принял решение о передаче лицензий на производство Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о лицензии на производство ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на Украине еще не согласовано и находится на стадии обсуждения, так как в нем есть много противоречий.
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