Нетакуси на линии

НС Он безоружен, я всегда вооружен, Сидел бы тихо, нет, он лезет на рожон, Он хочет переспорить пистолет, Такой большой, а как дитя - интеллигент.... А он противник - лучше не бывает, Ты упадешь, а он не добивает, Ударишь в спину и не ждешь ответ, Интеллигенту от себя спасенья нет! Не я его, так он меня - закон таков, Барашек травку ест для сытости волков, В законах жизни исключений нет, Не я законам враг, а он - интеллигент. Но он противник лучше не бывает, Ты упадешь, а он не добивает, Ударишь в спину и не ждешь ответ, Интеллигенту от себя спасенья нет. Интеллигент у нас в округе редкий вид, Берег бы шкуру - он под пули норовит, Мог долго жить - умрет в рассвете лет, А жаль, прекрасный человек - интеллигент Но он противник лучше не бывает, Ты упадешь, а он не добивает, Ударишь в спину и не ждешь ответ, Интеллигенту от себя спасенья нет.

Н НС Воюя с драконом важно в первую очередь победить дракона, а не поджариться самому. Какими средствами - лично мне плевать. Если чтобы победить укрофашистов нужны фашистские методы - я их приветствую и считаю что цель освящает средства. Потом(после Победы) будем решать что такое хорошо, а что такое плохо. Сейчас надо бить всех, не разводя сопли. Раз они бьют по нашим пожарным машинам - надо сжечь всю их пожарную часть вместе с машинами и пожарными. Это просто неумолимая логика войны, ничего особенного.