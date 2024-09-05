Медвежий угол
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Медвежий угол

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Нетакуси на линии

Нетакуси на линии

Вчера   по   сети    широко   разошёлся   (его  показывали    даже  по   каналу  Россия-24)  ролик,  представляющий  собой  вершину   неуподоблядства.

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Комментарии
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НС
Он безоружен, я всегда вооружен, Сидел бы тихо, нет, он лезет на рожон, Он хочет переспорить пистолет, Такой большой, а как дитя - интеллигент.... А он противник - лучше не бывает, Ты упадешь, а он не добивает, Ударишь в спину и не ждешь ответ, Интеллигенту от себя спасенья нет! Не я его, так он меня - закон таков, Барашек травку ест для сытости волков, В законах жизни исключений нет, Не я законам враг, а он - интеллигент. Но он противник лучше не бывает, Ты упадешь, а он не добивает, Ударишь в спину и не ждешь ответ, Интеллигенту от себя спасенья нет. Интеллигент у нас в округе редкий вид, Берег бы шкуру - он под пули норовит, Мог долго жить - умрет в рассвете лет, А жаль, прекрасный человек - интеллигент Но он противник лучше не бывает, Ты упадешь, а он не добивает, Ударишь в спину и не ждешь ответ, Интеллигенту от себя спасенья нет.
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10 час.
Н
НС
Воюя с драконом важно в первую очередь победить дракона, а не поджариться самому. Какими средствами - лично мне плевать. Если чтобы победить укрофашистов нужны фашистские методы - я их приветствую и считаю что цель освящает средства. Потом(после Победы) будем решать что такое хорошо, а что такое плохо. Сейчас надо бить всех, не разводя сопли.  Раз они бьют по нашим пожарным машинам - надо сжечь всю их пожарную часть вместе с машинами и пожарными. Это просто неумолимая логика войны, ничего особенного.
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10 час.
Meerflieger
&quot;...Если чтобы победить укрофашистов нужны фашистские методы - я их приветствую и считаю что цель освящает средства. Потом(после Победы) будем решать что такое хорошо, а что такое плохо...&quot;(с)   После Победы ты станешь следующим фашистом. А то и раньше, ДО Победы. И побеждать будут уже тебя.  Причём те, за кого ты бился. И не &quot;будем решать&quot;, а &quot;будут решать&quot;. Они. В лучшем случае ты станешь изгоем. В худшем - сядешь. Как посадили не так давно кого-то из наших (наверняка тоже считавших, что &quot; цель освящает средства.&quot;) за расстрел гражданского. Был он там шпионом-диверсантом, или нет - уже не узнать. А мужик сидит. &quot;Дракона&quot; НЕ побеждает.
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2 час.

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