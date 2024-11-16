Не упустите шанс: эксперты прогнозируют резкое подорожание популярного товара для россиян Юлия ЧелкановаПо данным экспертов, к завершению 2024 года жителей России ждет увеличение стоимости черного чая в пакетах на 7-10%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии