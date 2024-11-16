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Не упустите шанс: эксперты прогнозируют резкое подорожание популярного товара для россиян

Не упустите шанс: эксперты прогнозируют резкое подорожание популярного товара для россиян

Не упустите шанс: эксперты прогнозируют резкое подорожание популярного товара для россиян Юлия ЧелкановаПо данным экспертов, к завершению 2024 года жителей России ждет увеличение стоимости черного чая в пакетах на 7-10%.

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Комментарии
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Галина Друзина
Подорожает ВСЁ, не только чай.
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