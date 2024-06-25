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Самолёт или НЛО: под Челябинском с неба упали горящие обломки

Самолёт или НЛО: под Челябинском с неба упали горящие обломки

Оперативные службы выясняют, что это может быть.Утром 25 июня жители поселка Чурилово в Челябинске были встревожены падающими с неба горящими обломками.

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