Суд вынес приговор Верзилову по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в России иноагентом) к 8 годам 4 месяцам лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии .
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