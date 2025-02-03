В Хабаровске прокуратура обязала администрацию города снести аварийный дом

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска вмешалась в ситуацию с аварийным зданием на улице Руднева, обратившись в суд с требованием к местным властям ликвидировать дом, который угрожает безопасности горожан.
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