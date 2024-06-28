Энтони Дэвис поддержал выбор Бронни Джеймса под 55-м номером на драфте

«Он очень хорош в защите. Очень хорошо видит площадку. Как мне кажется, он отличный плеймейкер. Пару раз я наблюдал, как он тренировался и работал с «большим» – понимание им ситуации, чтение защиты, правильные передачи – все это меня действительно впечатлило», – утверждает звездный форвард «Лейкерс».