Депутат Фетисов раскритиковал МОК и его президента Баха

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что для него не существует Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с той политикой, которую организация проводит в отношении России.
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