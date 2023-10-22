От текущего момента до полной и безоговорочной капитуляции сатанинского Запада

Пока-что идёт упорная попытка силами нелюдей-бандеровцев и дебильных восточно-"европейцев" уничтожить тотально Народ России по плану сатанистов-триллионеров из Лондон-Сити и захватить российские богатства, что должно наполнить квадриллионы пустых бумажек на счетах триллионеров реальным наполнением.