Нобелевский лауреат считает, что человечество не готово к встрече с вирусами из тающих льдов

Согласно научному отчету, они могут проявиться при таянии вечной мерзлоты Бывший советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата, нобелевский лауреат Рае Квон Чунг считает, что у человечества есть реальная угроза встречи с новыми вирусами, которые «спят» в вечной мерзлоте, пишет РИА Новости.
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