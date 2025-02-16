Нобелевский лауреат считает, что человечество не готово к встрече с вирусами из тающих льдов

Согласно научному отчету, они могут проявиться при таянии вечной мерзлоты Бывший советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата, нобелевский лауреат Рае Квон Чунг считает, что у человечества есть реальная угроза встречи с новыми вирусами, которые «спят» в вечной мерзлоте, пишет РИА Новости.