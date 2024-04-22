Правительство России рассматривает возможность строительства гостиниц на сельхозземлях

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Государственной Думе рассмотреть вопрос о строительстве туристических объектов на землях сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат винодельческим хозяйствам.
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