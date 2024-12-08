Беглая Светлана Лобода осталась без олигарха

Певица Светлана Лобода, бежавшая из России, столкнулась с серьёзными проблемами в карьере. Артистка переживает кризис: после переезда её доходы сократились в пять раз, билеты на шоу плохо продаются, а заказов на новогодние корпоративы стало значительно меньше.