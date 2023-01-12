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На турецкую Анталью обрушился сильный шторм

На турецкую Анталью обрушился сильный шторм

В турецком курортном городе Анталья был зафиксирован сильный шторм, оказались повалены деревья. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг, 12 января, сотрудники издания Yeni Şafak.

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