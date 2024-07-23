Военные сбили 25 БПЛА над Крымом, Чёрным морем, Брянской и Белгородской областями

Москва, 23 июля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 23 июля нейтрализовали над территорией России в общей сложности 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.
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