СК проверит информацию о похищениях пенсионеров для работы на стройках

Константин Самарин

Ужас, у части живых существ полностью отрафировалась совесть, превратив их в животных. Удивляет так-же "беспомощность" местных правоохранителей, которые без руководящего пинка сверху не торопились принимать меры. Понятно, что без участия полиции на местах эти преступления были-бы невозможны. Но, как всегда, под суд пойдет горстка назначенных виновных, а вся верхушка мафии, в том числе полицейские останутся в стороне.