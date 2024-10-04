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СК проверит информацию о похищениях пенсионеров для работы на стройках

СК проверит информацию о похищениях пенсионеров для работы на стройках

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о случаях похищения пенсионеров для работы на стройке в четырех российских регионах.

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Комментарии
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Константин Самарин
Ужас, у части живых существ полностью отрафировалась совесть, превратив их в животных. Удивляет так-же &quot;беспомощность&quot; местных правоохранителей, которые без руководящего пинка сверху не торопились принимать меры. Понятно, что без участия полиции на местах эти преступления были-бы невозможны. Но, как всегда, под суд пойдет горстка назначенных виновных, а вся верхушка мафии, в том числе полицейские останутся в стороне.
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