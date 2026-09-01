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Царьград

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Владимир Путин: 5 тысяч бойцов ВСУ заблокированы у водохранилища

Владимир Путин: 5 тысяч бойцов ВСУ заблокированы у водохранилища

Президент РФ Владимир Путин сообщил о блокировке 13 батальонов ВСУ, насчитывающих 5 тысяч бойцов, на восточном берегу Краснооскольского водохранилища.

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