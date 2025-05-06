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Враг готовит новую атаку на Крым: Будем сдаваться или начнём воевать как русские?

Враг готовит новую атаку на Крым: Будем сдаваться или начнём воевать как русские?

Ситуация в Чёрном море продолжает медленно, но неуклонно ухудшаться. Противник захватил господство на море, создал специализированные морские дроны для борьбы с самолётами и вертолётами нашей морской авиации, а сейчас методично выбивает береговые комплексы обороны.

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