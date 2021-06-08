Барзэл о 3 голах «Айлендерс» в большинстве из 4 попыток: «В плей-офф оно у нас стабильно, стараемся взять свое»

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл прокомментировал победу над «Бостоном» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:4, 3-2).

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