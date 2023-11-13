Примадонна явно обиделась. „Вы ещё обо мне услышите“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах»https://argumenti.
Алла Пугачева попыталась оправдаться за свои слова о «рабах и холопах»
Комментарии
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Игорь Человек
Кто тебе это старая шмара сказал! Ты давно в вонючей помойке истории! И до тебя старой, это не дошло! А напоминают о тебе, только те паразиты присоски, которые от тебя кормились! И не более!
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17 час.
Вера
В сердцах россиян данная певица теперь только как предмет раздражения, не обольщайся, любовь прошла, завяли помидоры...)))))
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17 час.
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