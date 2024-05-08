На Солнце произошла сильная вспышка

Утром в среду, 8 мая, на Солнце произошла вспышка высокого балла X 1.0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.