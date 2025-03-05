Завод за $1,3 млрд построят в Мангистау - что там будут производить

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд, передает inAktau.
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