Оживили историю: «Ростелеком» презентовал военно-историческую драму «Рослый» на Кубани и в Адыгее «Ростелеком» провел шесть премьерных показов военно-исторической драмы «Рослый» (16+) для жителей Кубани и Адыгеи.
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