Болельщиков "Вашингтона" устроили овации Овечкину в честь 700 голевых передач

Болельщики "Вашингтона" устроили овации хоккеисту клуба Александру Овечкину, который в матче против "Вегаса" отметился 700-й результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вегаса".
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