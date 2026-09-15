Выделенка для автобусов и электробусов заработала на улице Свободы

В нашем районе появился новый участок выделенной полосы для общественного транспорта. Приоритетный коридор для автобусов и электробусов ввели на улице Свободы между улицей Фомичевой и Алешкинским проездом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЭА Храм в честь свят...
- Политолог: 60% мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым