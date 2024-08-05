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Главные люксовые бренды мира массово снижают цены. Зачем они это делают и как сами загнали себя в кризис?

Главные люксовые бренды мира массово снижают цены. Зачем они это делают и как сами загнали себя в кризис?

В июле издание The Wall Street Journal опубликовало статью о кризисе в мире роскоши: покупатели из среднего класса, которые время от времени баловали себя люксовой одеждой, теперь массово отказываются от нее из-за чрезмерно высокой стоимости.

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