День майских лучей, День ландыша и День парусов на горизонте несколько примиряют с неизбежностью понедельника, который, впрочем, так стремительно превратится в пятницу, что мы опять и заметить не успеем.
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День майских лучей, День ландыша и День парусов на горизонте несколько примиряют с неизбежностью понедельника, который, впрочем, так стремительно превратится в пятницу, что мы опять и заметить не успеем.