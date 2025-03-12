Власти России намерены оспорить "красный флажок" для гражданской авиации

Global Look Press/Simon Belcher/imageBROKER.com Росавиация старается снять негативный статус "серьезной обеспокоенности в области безопасности полетов" (Significant Safety Concern, SSC) с гражданской авиации России, который был выдан Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в 2022 году.