Гусев повторил рекорд Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ

Никита Гусев, нападающий московского «Динамо», повторил рекорд экс-хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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