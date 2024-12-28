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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Я не стану чемпионом в 2025-м, если «Ред Булл» продолжит в том же духе»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что у него нет шансов защитить титул, если не удастся улучшить баланс машины.

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