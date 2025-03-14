Стало известно, какие бесплатные услуги могут получить пенсионеры

Об этом сообщил юрист Вадим Виноградов Для пенсионеров предусмотрено предоставление различных бесплатных услуг, которые направлены на улучшение качества жизни пожилых людей и поддержку их социальной активности, рассказал беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.