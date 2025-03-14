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Петербургский дневник

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Стало известно, какие бесплатные услуги могут получить пенсионеры

Стало известно, какие бесплатные услуги могут получить пенсионеры

Об этом сообщил юрист Вадим Виноградов Для пенсионеров предусмотрено предоставление различных бесплатных услуг, которые направлены на улучшение качества жизни пожилых людей и поддержку их социальной активности, рассказал беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

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