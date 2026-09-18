Володин назвал вмешательством в дела РФ циркуляр Каллас о выборах в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что циркуляр глава евродипломатии Каи Каллас о непризнании итогов выборов в ГД можно расценивать как вмешательство в дела РФ.
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