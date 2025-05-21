Флагманский Tank 700 стал гораздо дешевле в России: объявлены скидки в 500 000 рублей

Премиальный бренд Tank снизил стоимость флагманского внедорожника Tank 700 2024 года на российском рынке, сохранив базовые цены, но предложив прямую скидку 500 000 рублей, что составляет около 5% от стоимости.
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