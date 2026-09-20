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Газета.ру

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Reuters: выборы в двух федеральных землях ФРГ могут усилить давление на Мерца

Reuters: выборы в двух федеральных землях ФРГ могут усилить давление на Мерца

В двух федеральных землях Германии 20 сентября пройдут выборы, которые могут усилить давление на канцлера Фридриха Мерца.

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