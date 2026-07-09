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«Жду Ферстаппена». Алонсо рассказал, чем хочет заниматься после Формулы 1

«Жду Ферстаппена». Алонсо рассказал, чем хочет заниматься после Формулы 1

Aston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что обновление машины Aston Martin на Гран При Венгрии не станет решающим фактором при принятии решения о продлении контракта, и рассказал о планах на будущее.

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