«Жду Ферстаппена». Алонсо рассказал, чем хочет заниматься после Формулы 1

Aston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что обновление машины Aston Martin на Гран При Венгрии не станет решающим фактором при принятии решения о продлении контракта, и рассказал о планах на будущее.
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