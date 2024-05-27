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Губернатор Кубани сообщил об атаке украинских беспилотников на Геленджик

Губернатор Кубани сообщил об атаке украинских беспилотников на Геленджик

Всего ПВО сбила 12 дронов противника в четырех российских регионахСредства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили украинские беспилотники в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
От Новороссийска ветром сдуло? Где Геленджик и где военные объекты? А, до сих пор никто не знает, что в бухте Геленджика открыли запасную базу флота, перегнали туда все подводные лодки и надводные боевые корабли. В мелководной бухте, глубина 3-5 метров, гораздо легче отслеживать и уничтожать подводные дроны противника... 😜
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