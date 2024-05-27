Губернатор Кубани сообщил об атаке украинских беспилотников на Геленджик

Всего ПВО сбила 12 дронов противника в четырех российских регионахСредства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили украинские беспилотники в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии