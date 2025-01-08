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Что ждет рубль в 2025 году?

Что ждет рубль в 2025 году?

Звучат прогнозы, что дальнейшее укрепление доллара практически никому не выгодно. Умеренный рост курса рубля в начале этой недели был связан, прежде всего, с желанием ряда участников рынка частично закрыть «длинные» валютные позиции.

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