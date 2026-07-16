Экономист Кох: ажиотажный спрос на бензин добавляет остроты ситуации

Ажиотажный спрос на бензин не улучшает ситуацию на рынке и может усилить существующие сложности, сказал «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох.
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