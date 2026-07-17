Фестиваль сибирской кухни «Тайгастро» пройдет в шести странах

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Шестой год подряд красноярский ресторан Tunguska организует фестиваль «Тайгастро», нацеленный на сохранение гастрономического наследия регионов и продвижение локальной кухни и продуктов.
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