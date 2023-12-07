Ретейлер из Петербурга выкупил офисные активы IT-компании JetBrains

В сделку вошли два здания общей площадью 30 тыс. кв. метров и земля на Приморском проспекте. Сеть по продаже товаров для строительства и ремонта «Петрович» приобрела активы иностранной IT-компании JetBrains в Санкт-Петербурге.
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