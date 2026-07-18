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Всё о женщинах

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Виктория Лопырева — о внешности и пластике: «Натянуть можно всё, но это всегда отражается на лице»

Виктория Лопырева — о внешности и пластике: «Натянуть можно всё, но это всегда отражается на лице»

Виктория Лопырева высказалась о внешности, возрасте и пластических операциях. Актриса считает, что пик физической формы для женщин сейчас — сорок лет, а не тридцать, как прежде, но главное — не внешние изменения, а внутреннее состояние.

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