Виктория Лопырева — о внешности и пластике: «Натянуть можно всё, но это всегда отражается на лице»

Виктория Лопырева высказалась о внешности, возрасте и пластических операциях. Актриса считает, что пик физической формы для женщин сейчас — сорок лет, а не тридцать, как прежде, но главное — не внешние изменения, а внутреннее состояние.
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