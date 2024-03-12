9 ошибок при мытье головы

Мы порой не задумываемся о том, правильно ли мы ухаживаем за своими волосами. Предлагаю вам узнать об основных ошибках при мытье головы! Вы не расчесываете волосы, прежде чем их мыть Прежде чем мыть голову, расчешите волосы.