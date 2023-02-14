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Норвежская разведка заявила, что корабли России впервые за 30 лет вышли на море с ядерным оружием

Норвежская разведка заявила, что корабли России впервые за 30 лет вышли на море с ядерным оружием

В документе NIS сообщили, что такого не было зафиксировано со времён СССРКорабли Северного флота России первый раз за последние 30 лет выходят на море с тактическим ядерным оружием на борту, заметили в Норвежской разведывательной службе (NIS).

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