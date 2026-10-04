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Царьград

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В Тольятти Volkswagen сбил 23-летнего пешехода на переходе

В Тольятти Volkswagen сбил 23-летнего пешехода на переходе

В ночь на 3 октября 2026 года на улице Юбилейной в Тольятти 27-летний водитель Volkswagen Polo сбил 23-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу.

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