ПК не дешевеет: ноутбуки вошли в топ-3 по росту цен среди электроники

Ноутбуки вошли в топ-3 по подорожанию среди другой электроники — к началу 2025 года они подорожали на 10–15% в зависимости от бренда и конфигурации, рассказали «Известиям» производители, продавцы и эксперты.
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